2024總統大選戰況激烈，在野陣營合作呼聲不斷，民眾黨總統參選人柯文哲今天卻批評，國民黨開出的條件包括不要比民調、一定要當正的，這哪一門子的合作？據《中時》掌握，柯在內部會議態度轉為強硬且堅定，向黨內重申「我沒有當副的理由。」原因就是國民黨不斷放話惹毛柯文哲，「情勒式的逼合作」沒辦法走下去。

據指出，在今天中午民眾黨黨政會報中，有人向柯文哲確認對藍白合議題的態度，柯文哲明確表明「我沒有當副的理由。」強調若要合作，條件就是要比民調。另名與會人士補充，據新北地方消息，國民黨總統參人侯友宜不願意比民調，柯聽聞後未置可否。

知情人士表示，當柯文哲民調與侯友宜呈現麻花捲時，柯文哲態度一度猶豫不決，曾在藍白合作或是選到底、發生棄保效應之間選擇，但柯文哲現在認為，若比民調，自己並不會輸侯友宜，今天的發言明顯有情緒，且態度轉強硬，事實上就是國民黨不停透過媒體放話，惹毛柯文哲，民眾黨就是要打破藍綠，國民黨並沒有說服他們，只是在盤算政治版圖。

親柯人士說，最近藍白合傳言比較離譜，甚至已經有分配部會的消息，人民會很厭惡，不會接受赤裸裸的權力交換，柯文哲才會把話講的很直白，此事也突顯藍白確實DNA不一樣，過去民眾黨對國民黨有很大的包容度，藍營一直說要合作，但卻稱不要比民調、只要當正的，「就像是不要考試，但是要拿到第一名獎狀，誰可以接受？」

黨內人士分析，如果合作目的是勝選，「一定是柯侯大於侯柯」，侯友宜當正的，勝算明顯比較低；若是因政策理念相同要合作，首先要先談國政議題，認真要談就從理念政策開始，一來就要談權位分配，誰會想要埋單。

至於若比民調柯文哲可以接受？黨內人士表示，這是態度問題，如果合作是為了民意「下架民進黨」，就好好的來談，基於勝選的目標，應該要怎麼達成勝選比較合理，今天國民黨就直接說侯柯配，態度不對、方法也不對，國民黨喊整合，只是為了凝聚支持者，讓侯友宜民調撐住。

黨內人士認為，民眾黨從頭到尾沒有當副手的選項，合作不是優先順序，本來堅持要走自己的路，與國民黨有競合關係，現階段各自都不想要退、整合有困難，不必要現階段強求整合，應該由民意來推動整件事，國民黨「情勒式的逼合作」，沒辦法走下去。

黨內人士也說，有時候太刻意，會導致人民觀感很差，民眾黨支持者早已對藍白合作不悅，已受不了國民黨一直吃柯文哲豆腐，觀察近期相關新聞留言，也可看出中間選民看不下去。