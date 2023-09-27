新北市議會今（27）日開議第二天，民進黨新北市議員舉牌抗議阻止代理市長劉和然施政報告，議事三度暫停，下午4時45分復會，民進黨團再度高分貝抗議，山地原住民議員馬見當場質詢老人健保的預算，平地原住民議員蘇錦雄搬出族語回嗆，眼見局面僵持不下，蔣四度宣布休息，目前開議將近3小時，劉和然依舊無法上台報告。

民進黨團總召鄭宇恩指出，書面施政報告連市長侯友宜名字都沒有，封面只剩下新北市政府的名稱，難道新北市不用報告人嗎、名字不用寫嗎？既然要劉和然報告，至少書面報告要寫，沒有報告人的書面報告才發起史上最大規模的抗議，許多市民跟議員都無法接受侯友宜請假113天。

馬見手持麥克風當場要求議長請代理市長站起來備詢，劉和然隨後起身接受質詢，所有民進黨議員群起狂喊，「沒有市長沒有報告」，馬見仍不甩抗議聲，拿著資料走向劉和然，表示經過試算原民老人健保預算經費僅須936萬元，市府有無精算預算、需要多少錢。

民進黨團持續高喊「沒有市長沒有報告」，並試圖搶走馬見手上的資料，馬見立即喊說，「民進黨不要搶我的資料」，蘇錦雄也拿起麥克風，開始說出一連串族語回擊，雙方你來我往不肯罷休。蔣根煌默默從主席台走下來，宣布只能休息。