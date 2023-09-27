大陸桌球女團26日在決賽3比0戰勝日本女團，毫無懸念達成亞運5連霸，日本隊早田希娜說：「從我個人的經驗來看，和以往的比賽相較，我們今天的表現是最接近中國隊水準的一次。我們很高興把能力都發揮出來，也有一些不甘心，相信這是很寶貴的經驗。」

此戰的6位選手，大陸女團孫穎莎、陳夢、王曼昱，日本女團早田希娜、平野美宇、張本美和。雖然遭大陸女團剃光頭，不過今年15歲的張本美和還是讓眾人眼睛一亮，她就是歸化日本的四川名將張本智和的妹妹，原名張美和，出生於日本仙台，相當於賽場上有4位華人選手。

張本美和開場拿下首局，但實力與王曼昱仍有差距，隨後連丟3局落敗。大陸傳奇女將鄧亞萍稱讚張本美和擁有極高的潛力，張本美和恭敬地表示她很榮幸，以後還要更努力才配得上這個評價。日本名將伊藤美誠這次沒有通過國內選拔賽，早田希娜遭到孫穎莎擊敗，平野美宇以些微差距輸給陳夢。