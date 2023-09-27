杭州亞運棒球項目10月1日進行正式賽，中華隊27日與大陸隊進行練習賽，職棒好手林立、鄭宗哲都有全壘打演出，還在第9局演練突破僵局制，最終以10比3勝出。

今天賽前總教練吳思賢表示，此役會盡量讓所有野手都下場，以賽代訓進行調整，另外則要觀察出發前因腦震盪休息許久的林立狀況。

賽前林立表示，現在身體狀況都很正常，睡眠也沒有受到影響了，只剩下動的時候會有一點點暈，但都可以正常打擊、守備練習。此役教練團先安排林立擔任指定打擊、打第3棒，他在4局上敲出陽春炮，8局滿壘時又揮出清壘的二壘安打，個人打下4打點。

第9局兩隊演練突破僵局制，中華隊開路先鋒鄭宗哲敲出左外野2分炮，最終就以7分差勝出。林安可、林立及替補上陣的捕手林家正都有單場雙安演出。

而今天安排登板的7位投手，王彥程2局，被敲1支二壘安打、投1保送，陳柏毓投1局被敲2安，古林睿煬1局、投出2K，賴柏瑋2局3K、1保送，劉致榮1局2K，前5位投手都沒失分，8局王正皓單局被敲3安、失1分，最後9局在突破僵局制登板的潘文輝則是被敲2支安打、1保送、1K、失2分。