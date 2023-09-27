杭州亞運競技體操27日女子個人全能，中華隊丁華恬、賴品儒代表出賽，兩位女將努力做出精彩動作，4個項目完成後，丁華恬50.299分排名第5、賴品儒48.831排名第8，都未能站上頒獎台，丁華恬28日還有個人單項平衡木決賽要奮戰，期待可以爭取到獎牌。

女子個人全能進行跳馬、高低槓、平衡木及地板，丁華恬和賴品儒同組，所屬組別從高低槓開始比賽，這個項目丁華恬獲得12.300分，賴品儒11.233分。

接著轉戰丁華恬的強項平衡木，雖然在平衡木動作出現一點點小瑕疵，不過落地完美，丁華恬還是拿到13.533分，是同組6人中分數最高的，賴品儒12.966分也相當出色。

第3個項目地板丁華恬12.100分，賴品儒11.766分，最後一項跳馬丁華恬落地時重心小小偏掉，拿到12.366分，賴品儒12.866分，最終4個項目分數合計丁華恬50.299分排名第5、賴品儒48.831排名第8，地主大陸選手左彤53.565分金牌、日本岡村真52.898分銀牌、朝鮮金水晶51.466銅牌。

競技體操已經進行了4天賽程，28日和29日都要進行單項決賽，中華體操隊將在男子鞍馬、雙槓、單槓、吊環以及女子平衡木為獎牌努力，其中鞍馬因為有李智凱、蕭佑然兩位好手、奪牌呼聲高，以女子平衡木資格賽第1晉級決賽的丁華恬，也期待能持續穩定發揮朝站上頒獎台前進。