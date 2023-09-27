我國向荷蘭廠商購入海龍潛艦。(本報系資料照片，陳麒全攝)

中華民國首艘自製潛艦原型艦命名「海鯤」，28日將舉行下水典禮，桃園市議員于北辰認為，宮古海峽、巴士海峽只要下面各擺兩艘潛艦，就過不來了。對此，前艦長呂禮詩直言，于大將軍、于同學用陸軍思維決定海軍的事，實在太可怕了！

中華民國首艘自製潛艦原型艦命名「海鯤」，28日將在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，總統蔡英文親自主持；國造潛艦專案小組召集人黃曙光透露，潛艦部署重點任務是將共軍限制在第一島鏈內，無法進入太平洋遂行包圍台灣。

桃園市議員于北辰26日在《94要客訴》網路節目表示，中國大陸南海艦隊、東海艦隊，如想要進入深海區，因為航母和遠洋驅逐艦，不可能在台灣海峽和大陸沿海進行近海巡航，一定要突破第一島鏈往東走。

于北辰指出，這時有兩個關鍵點，一是宮古海峽，一是巴士海峽。這兩個海峽只要下面各擺兩艘潛艦，兩艘就好，就過不來了。只要一過來，我們的垂直發射飛彈或者是Mark48魚雷，兩發就讓其失去動力，只要知道這地方有潛艦在，就不敢動。

國造潛艦「海鯤號」將在28日下水，圖為該艦模型。（中時資料庫）

對此，前艦長呂禮詩27日《新聞大白話》直言，在這好像陸軍長官，派兩個兵站門口就好了。這種陸軍的思維，來解決海軍的問題，「這才真正讓人發抖！好可怕！」

呂禮詩指出，共軍運8反潛機和我們的P3C或是美軍的P8A沒有什麼不一樣，該有的全部都有，包括聲納聲標投放口、磁側儀、水面搜索雷達，這就是戰力。雖然共軍反潛開始的比較晚，但是進步神速。

潛艦長呂禮詩。（資料照片）

呂禮詩直言，潛艦之所以重要，是因為台灣的環境很特殊，潛艦在台灣海峽沒有辦法活動，只有在台灣東岸，才是潛艦發揮的地方。現在一艘加上兩艘舊的，數量遠遠不足，但沒有預算，還想要講什麼呢？都是空中樓閣，其實都是大內宣。

呂禮詩稱，于大將軍、于同學以為反潛只是派兩個衛兵站門口，那是陸軍思維，陸軍思維決定海軍的事，實在太可怕了，還對全國觀眾造成很大的誤導。