與業務員共同努力下，至2023年8月中壽資產規模來到2.45兆，隨著2026接軌國際財務報導準則IFRS 17 與清償能力衡量需接軌國際保險資本標準ICS，中壽提前布局業務團隊轉型，鼓勵保險回歸保障本質，強化長年期保障型商品、健康險與意外險的高價值商品策略，讓業務團隊順利無縫接軌。中壽持續專注於高價值商品及提升分期繳商品市佔率，今年以來，傳統型外幣商品市佔率15％，業界排名第一；保障型商品市佔率12％，業界排名第二，繳出亮眼成績單。

中壽業務通路質量大幅躍升，中壽業務員登錄人數達16,530人，2022年13個月定著率高達90.9％，居六大壽險業之冠，成為業務員首選雇主品牌。日前屏東工廠氣爆事件，中壽等一時間啟動快速理賠、慰問金關懷及保服措施，第一線業務同仁也立即投身關懷小組，設立「關懷服務站」進駐屏東市政府，提供保戶及家屬服務，彰顯保險的意義與價值。