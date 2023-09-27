中國附醫神經脊椎外科主任陳德誠指出，「高端神經調控治療」利用電池產生微量電流，釋出至脊椎中樞及周邊神經，使疼痛閥值改變進而減輕疼痛的非破壞性微創治療方式。（馮惠宜攝）

50歲陳先生年輕時因脊椎損傷致下肢癱瘓，以輪椅代步仍飽受神經性疼痛所苦，最嚴重時1天要服20顆止痛藥，經試過增生療法等多種治療，去年底接受脊椎嗎啡幫浦手術（「高端神經調控治療」），直接將嗎啡作用在中樞神經，疼痛感大幅降低，也不再睡到半夜痛醒。

陳先生年輕時在職場發生高處墜落意外，脊椎損傷致下肢癱瘓，以拐扙、輪椅代步，但神經壓迫讓他經常感覺左下肢如電擊般痛到腰部，無法用拐扙走路，且夜間經常痛醒，影響睡眠也影響工作，最嚴重時1至2小時就要吃止痛藥，1天多達20顆，後來也試過增生療法等治療，都未有改善。

經脊椎損傷病友介紹去年底到中國醫藥大學附設醫院接受「高端神經調控治療」，疼痛感大幅減輕，他說，止痛藥少了一半，夜間也不再痛醒，陳先生也說，幾乎有超過5成的脊椎損傷病友有同樣的頑固型慢性神經痛，如經濟許可建議可評估接受這種治療，減少疼痛、增加生活品質。

中國醫藥學院附設醫院神經脊椎外科主任陳德誠指出，「高端神經調控治療」利用電池產生微量電流，釋出至脊椎中樞及周邊神經，使疼痛閥值改變進而減輕疼痛的非破壞性微創治療方式。如病人經醫師評估較適合幫浦藥物治療，會先在病人腰椎地方穿刺進進行幫浦植入手術，依病人藥物使用劑量，定期灌注達到疼痛控制。

陳德誠說明，「高端神經調控治療」可以帶領這類慢性頑固病人走出疼痛困擾，目前臨床評估疼痛感至少可降低5成，提供慢性頑固型疼痛患者新的治療選項。