本周五（9/29）就是一年一度的中秋節，大陸命理專欄「運勢女王」分享，生肖屬牛、狗、雞和鼠的人在中秋過後運勢會開始走上坡，其中屬牛的人能得到貴人幫助，屬雞的人則有機會擺脫原本缺錢的日子。

▎生肖牛

屬牛的人頭腦聰明，做事認真負責，並懂得從中吸取經驗，藉此穩住腳步，就算事業發展到達了臨界點，也不會停止奮鬥的腳步。中秋節過後，屬牛人能夠得到貴人幫助，讓正在處理的事情水到渠成，接下來只需要堅定理想與信念，就有機會闖出好成果，不再受現實因素影響。

▎生肖狗

屬狗的人心態積極、充滿勇氣，就算仍有許多缺點需要改進，仍能夠以樂觀面對各種生活大小事。中秋節過後，憑藉原本就具備的賺錢能力和知識，可以讓即將面對的困難變得簡單，順利擺脫大部分逆境，不會受到太大的影響，還可以找回原本打算放棄的理想。

▎生肖雞

屬雞的人個性穩重，做事情細心且穩定，不容易受騙，在事業上有積極的發展。中秋節過後，屬雞人的日子將越來越順利，能夠擺脫缺錢的日子，運氣也開始走上坡，可以完美完成每個交代的任務，並從中學習、累積經驗，讓自身的能力逐漸進步。

▎生肖鼠

屬鼠的人性格正直，從不耍小手段，不管面對工作還是生活總是態度良好、積極上進，並藉此累積到好人脈。中秋節過後，屬鼠人的運氣將開始走上坡路，不但能收穫財富，還能趕走生活中的各種困難，只要始終保持積極的態度，就能讓日子越過越精彩。