農業專家「Linbay好油」林裕紘日前遭網友傳訊恐嚇，宣布停止更新，案件持續偵辦中。Linbay好油26日在臉書發聲明，被檢舉到移除，不能貼自己被騷擾恐嚇的圖片。他今(27日)發文表示，這幾天持續被騷擾中，他在家人身邊陪伴家人，但還是遭持續抹黑騷擾。他提到自己評論農業的初衷，強調不會就這樣被擊倒。Linbay好油更示警，如果未來也接受巴西的非疫區雞肉，後面牽扯的利益才驚人，雞蛋只是小打小鬧而已。

「我覺得我還是要公開出來說明，為什麼我會評論農業議題？」Linbay好油提到，他上高中後父母轉行從農，菜價差的時候連收成都沒有價值，全部血本無歸，曾看爸爸哭著用除草劑噴掉沒有收成價值的高麗菜。菜價好的時候利潤卻大都被盤商拿走了，甚至還被倒帳，上百萬的菜錢收不回來，以前他非常痛恨這些盤商。他大四下申請到中低收入戶，學費可免，但也欠了不少就學貸款，「這種背景竟然還可以被說成關係很強？」

Linbay好油表示，他在2014年成立粉絲團，開始評論食用油，評論農業政策與政府施政，就是因為他覺得自己有能力讓大家理解很多事情跟媒體講的不一樣。他花了太多精力與時間在農業政策評論，這不會為他帶來更好的收入與生活，而是抹黑與訕笑，這幾年連威脅恐嚇都出來了。但如果沒有人敢出來評論農業政策及議題，那麼有些有心人士就可以躲在政府背後為所欲為？

Linbay好油質疑，如果超思沒有因為最後一批到港的雞蛋藥殘超標，最後可能就是大家默默地吃下很多可能變質的雞蛋。農業部長說我們從日本手上搶到這批巴西蛋很厲害，養雞協會副理事長出來說超思老闆的女兒很厲害，去幫台灣從日本伊勢食品手上搶到這批蛋。而事實上伊勢食品從2022年3月就被日本政府接管，開始進行清算，到去年11月才選定收購者，今年5月完成初步更生，這種已經被接管的公司還能讓蛋給超思？

「日本人拿到的價格，跟我手頭上的巴西進口蛋報價其實差沒多少！」Linbay好油強調，，一箱CIF到日本關口、台灣關口，比超思到台灣關口的價格便宜了將近20多美金。不是巴西大蛋場的蛋賣很貴，而是巴西出口商給超思的價格很貴，全部算起來大概買貴了500萬美金左右，但畜產會既然願意當冤大頭花這麼多錢買蛋，「連自己都下去護航報價了，這當然一切合法，謝謝指教！」

「雞蛋只是小打小鬧而已，如果未來也接受巴西的非疫區雞肉，這後面牽扯的利益才驚人！」Linbay好油直言，所有的疑點都越來越清楚了，接下來的部分就是檢調的介入，這後面到底有什麼秘密，會犧牲掉一個部長，一個前主委也要遮蔽，甚至陳吉仲都辭職了。誰站出來講話，就必須承受這些抹黑與打擊。未來自己還是一樣會繼續評論農業政策，不應該這樣就被擊倒，但也會將更多的時間放到家庭與事業上，謝謝大家！