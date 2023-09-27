Jefferies在一份報告中下調了土地證券(Land Securities)、英國土地(British Land)、Derwent London、GPE(Great Portland Estates)等房地產公司的評級。Jefferies並估計，由於後疫情時期的混合工作型態，以及民眾對於郊區綠色建築的偏好增加，倫敦的辦公室使用將減少20%。

Jefferies說，零售業是科技業失色的第一個犧牲品，接下來就是辦公室。在使用率下降之下，房東失去定價能力，因為租戶正在拋出多餘的空間。

Jefferies估計倫敦西區的辦公室空置率在7%，金融城和金絲雀碼頭區域的空置率分別在10%和20%。而租金衰退的臨界點約是在8%。

目前物流園區Park Royal，其每平方英尺(約0.84坪)的租金為30英鎊，該水準現在可能已經超過金絲雀碼頭；然而金絲雀碼頭區域卻是許多大行租戶的所在地，包括巴克萊、摩根大通和摩根士丹利。

根據報告，長期租在金絲雀碼頭的匯豐，最近宣布要遷移到金融城，但是預計新租的辦公室面積將減少30%。

報告說，由於租金的不確定性和開發商的利潤遭到擠壓，投資市場的流動性正在減少。倫敦的REITs(不動產投資信託)似乎變便宜，但是價值也許不高了。