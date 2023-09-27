疾管署副署長羅一鈞昨天到關廟區視察傳統市場，爬上屋頂巡視天溝，由於未戴安全帽、未穿戴安全防護設備，今天在立法院成為質詢話題；羅一鈞說，昨巡查天溝有發現積水也已投藥，巡視有其必要性，至於被揪出未戴安全帽，「是我的疏忽，我向大家致歉」。

羅一鈞昨天宣布啟動為期2周的屋後天溝診斷計畫，預計將走訪10個疫情熱區，針對高病例里別及持續有病例竄出的里診斷社區的天溝。昨天首站來到關廟區香洋里傳統市場視察，他還爬上鐵厝屋頂巡視天溝。

不過，羅一鈞爬上鐵厝屋頂巡查照片刊出，遭立委質疑既沒有配戴安全帽，也沒有穿戴安全防護設備，批評是作秀及帶頭錯誤示範。面對立委質詢，勞動部長許銘春回應，「我待會兒打電話跟他（指羅一鈞）說這樣不行。」衛福部長薛瑞元也說，如果身處危險場所或狀態，還是應做好防護，後續會交代羅一鈞，「我會叫他戴鋼盔」。

羅一鈞表示，昨天爬的梯子其實蠻矮的，屋頂也有架梯子方便人員巡視屋頂天溝，他說，巡視有其必要性，至於沒做好個人防護措施，是他個人的疏忽，他也會重視自己跟同仁工作安全，也會配備安全帽，讓同仁在巡視高處天溝時可戴上安全帽，注意自身安全。

羅一鈞也說，衛福部長薛瑞元與勞動部長許銘春都有針對此事提醒、關心，「謝謝長官跟委員的關心」，強調防疫工作隊也會額外注意自己的工作安全。