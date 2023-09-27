許多人會在捷運的公共廁所整理自己的儀容，也有不少人會趁機自拍記錄下來。一位女子近日進入捷運公廁時卻發現，竟有一位女子直接脫鞋子、爬上化妝台自拍，不過因為她找不到站務人員幫忙，最後只能不了了之，消息曝光後引發熱議，另外也有不少男生分享男廁怪事。

原PO在Dcard發文表示，當時她在女廁看到女子拖鞋爬上化妝台，「整個人橫劈在化妝台上」，但化妝台上明明貼著「僅供置物，禁止坐踏！」的標語，但因為當時現場找不到站務人員幫忙，所以原PO只能把畫面記錄下來，事後求助其他人，「想問如果遇到類似誇張行徑網友們如何處理？」

對此，許多人紛紛回應，「好像玫瑰瞳鈴眼會跑出來的鬼」、「跟她說：請問這位小姐是需要化全身妝，還是妳不是人是物品？因為這個台只能用來放物品」、「真的狂，還好男廁相對比較沒這些怪事」、「這臉皮不是一般的厚，佩服」、「跟她說化妝台會被妳壓垮」、「捷運真多奇葩⋯那化妝台子上面有多髒都不知道」。

另外也有不少人分享男廁的奇怪經歷，「我有遇過廁所尻尻不關門」、「我在台中高鐵站遇過旁邊小便斗的變態看著我尻，還有板橋車站有個廁所裡面滿滿的甲，不誇張裡面至少10個人，每個都用那種淫蕩的眼神看我，X的差點以為那是我的最後一天，我對同性戀沒有偏見，但是那種真的讓人鄙視」。

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