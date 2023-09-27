加拿大指控印度政府涉及一名錫克教分離主義者在溫哥華附近遇刺案，印度今天表示，願意檢視加拿大提供的相關證據，但重申對加拿大的批評。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上週公開指控印度情報單位涉及殺害加拿大公民、錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），並驅逐一名印度外交官，使得兩國關係急劇惡化。尼賈爾主張從印度獨立出來，建立一個錫克教國家。

法新社報導，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）訪問紐約，參加聯合國大會（United Nations General Assembly）期間，被問到印度是否會檢視加拿大提供的任何證據時表示，新德里將檢視來自任何國家的資訊。

蘇杰生在外交關係協會（Council on Foreign Relations）表示：「如果發生任何值得關注的事件，並有人向我方政府提供一些具體資訊，我當然會對此進行檢視。」

加拿大呼籲印度配合調查，但新德里否認這些指控，並採取反制措施，例如暫停向加拿大籍公民核發簽證。

蘇杰生提到錫克教分離主義者時說：「我們實際上一直在說服加拿大。我們向他們提供大量有關在加拿大運作的組織犯罪領袖資訊。」

加拿大境內有約77萬名錫克教徒，占全國人口約2%，其中一個團體支持建立一個名為「哈利斯坦」（Khalistan）的獨立國家。