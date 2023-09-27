新北市雙溪區雙泰產業道路25日晚間傳出槍響，一名74歲的張姓男子被土製霰彈獵槍擊傷，送醫後傷重不治。檢警積極追查，傳喚60歲的嫌犯蕭男及61歲的楊男到案說明，26日深夜依涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》及《刑法》過失致死等，向基隆地院聲請將蕭嫌羈押禁見，27日上午裁定獲准。

這起案件發生在25日晚間，蕭嫌向警方供稱，他25日下午1時許，由61歲的友人楊男駕車，載著他與74歲的張男一起，自新莊往雙溪野營。楊男於傍晚左右因家中有事先行離開，晚間9時許，他與張男分開在營地附近溪流捕蝦。

蕭嫌說他突然聽到槍聲，前往查看時，發現張男受傷倒地，便向警方報案指張男遭不明人士槍擊，經送醫後，張男不治身亡。

但警方調閱監視器查看車輛的進出時間，發覺楊男離去的時間有異，再進一步詢問蕭嫌，蕭男隨即改口表示張男因為不熟悉槍枝操作而走火自傷，蕭嫌發覺事態嚴重，便要求楊男駕車載他到派出所報案，楊男便離開。等到蕭嫌回到營地，得知張男已經死亡，為掩蓋擁有自製槍枝的事實，便將槍枝及10顆霰彈棄置河床邊的草叢內。

檢警進一步調查，除在蕭嫌住處搜索扣得土造長槍 2 把、霰彈 19 顆、鋼珠 5 瓶、切割器、 電鑽、研磨頭及火藥等物外，也在關係人楊男住處搜得一把土造槍枝。

另一方面，檢方相驗發現張男的頭部、身體有多處霰彈槍的槍傷，從傷勢判斷與蕭嫌供稱的走火、膛炸自傷不符，認為蕭嫌涉嫌持槍不慎，朝張男正面射擊，造成張男傷重不治。

除此之外，蕭嫌也涉嫌利用其鐵工背景，製造具有殺傷力之自製二截式霰彈獵槍1把、土造長槍 2 把，並上網購買數目不詳之霰彈。綜合相關事證，檢察官以蕭嫌涉犯《刑法》過失致死、《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可製造獵槍及未經許可持有子彈等罪，向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。地檢署強調，將持續追查釐清本案事實經過。