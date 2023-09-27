銳揚國際建築團隊看好2024大選後的房市，明年5月前將推出3個透天產品並聯合銷售，首發是位於左營區的「銳揚台積商城」近日已動土。（柯宗緯攝）

受到政府打房衝擊，近期建商不急著推案，但高雄台積電設廠話題仍未退燒。銳揚國際建築團隊董事長林聰麟指出，看好2024大選後的房市，明年5月前將推出3個透天產品並聯合銷售，首發是位於左營區的「銳揚台積商城」近日已動土，主打地上權透天產品，走出差異化。

隨著台積電將進駐高雄，代表高雄科技S廊帶正式成型，加上左營高鐵、台 鐵、捷運三鐵共構，政府也積極推動「北城計畫」串連大美術館計畫、左營新光百貨、漢神巨蛋百貨商圈，以及「左營高鐵科技之心」公辦都更案，皆促成北高雄未來發展前景看好。

鋭揚國際建築團隊董事長侯嘉璋指出，看好左營區宜居性及交通便利性，且目前大樓林立，店墅產品相對稀缺，因此預計興建46戶地上權透天別墅，以具有市場差異化的產品，提供消費者更多選擇。

銳揚國際建築團隊董事長林聰麟表示，該建案基地位於左營左東段10米左營下路與10米左營大路 672巷口三面臨路，基地面積1298.63坪，由鑲揚國際以溢價 8.87％，總價2億5111萬元標得，未來此案預計推出總價2588萬起的電梯大豪墅坪數規畫80到100坪，可用美術館特區50坪的大樓價，改換3代電梯大豪墅。

林聰麟指出，除銳揚台積商城外，接下來還有岡山、總銷約11億元的「銳揚米樂商城」及與台糖合建的橋頭案，皆規畫明年5月進場銷售，總銷逾26億元。