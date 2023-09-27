印度航空（Air India）國內線周一有航班上百名乘客登機後枯坐2小時班機才起飛，原因是沒有機師，印度航空卻遲未提出說明，豈料同一個航班隔天重演延誤狀況。據悉問題可能出在機師調度與人力不足，有專家直批航空公司處置明顯不當。

綜合《印度時報》（Times of India）、《普恩脈動》（Pune Pulse）周三（27日）報導，周一（25日）晚間，印度航空由首都德里（Delhi）飛往西部大城普恩（Pune）的AI853號航班，100多人登機後，到了既定起飛時間7時10分卻毫無動靜，直到約9時30分終於起飛，原定9時10分抵達普恩，實際抵達時間為深夜11時左右。

更離譜的是，周二AI853航班重演同樣問題，枯等地點在航站大廈，運氣略好。在場乘客薩勒（Saiprasad Sale）不滿表示：「航空公司的人一直拖延，推說營運因素使然。晚上10點左右，有些旅客攔住地勤質問，地勤才說當下無機師可執飛，所以延誤。晚上10時35分機師終於來了，航班預計11時15分起飛。」

What actions are being taken to do a retrospective of concerned parties regarding "Operational delays"? Who do I reach out to, to get the money refunded? I really hope that nobody with any medical challenges flies Air India ever! @RNTata2000 @TataCompanies — Jaya Mishra (@marie_jaya30) September 26, 2023

周一在機上枯等的100多人處境可憐多了。乘客卡德利（Zohair Qadri）在社群平台大吐苦水：「我們坐在機艙裡超過1個小時了。（執飛的）機師工時超出法律規定。印度航空也有這種事？」一匿名乘客向《印度時報》抱怨：「我們7點鐘之前完成登機，航空公司的人完全不解釋，機上有小嬰兒跟老人家。」另名乘客怒指：「我們困在機艙裡1個多小時，就因為機師不守時，機上空氣很悶。」

印度航空僅於某個網友即時抱怨文留言：「抱歉耽擱了，AI853出於營運因素延誤，應該很快就會起飛。」《印度時報》周二一早詢問印度航空，未獲回應。

熟悉航班運作與機師班表的一名消息人士透露：「原因很多，例如身體突然不適、疲勞、個人緊急狀況等，都可能在最後一刻影響機師排班。本次狀況則是機師執勤的時間已經結束，不能當班執飛。」另一消息人士強調印度目前遭逢機師不足的難題：「航空公司不僅要調度航機，安排航班時刻也必須考量空勤人力狀況，以免造成旅客不便。」

一位匿名民航專家直言：「這些是定期航班，事前就該查核所有環節。本次事件顯示航空公司這方面顯然狀況外且有疏忽，讓乘客面臨極大不便。更糟的是，班機延誤，航空公司卻沒好好向乘客說明原因，極不專業，民航局應予嚴懲。」