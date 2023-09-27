民眾黨總統參選人柯文哲今以黨主席身分寄給每位黨員一封信，宣告6項黨務革新作法。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨總統參選人柯文哲今以黨主席身分寄給每位黨員一封信，宣告6項黨務革新作法。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨近期接連涉入地方黨部染黑、染黃爭議，黨籍新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案遭起訴、男友干政等，風波不斷。民眾黨總統參選人柯文哲今清理戰場，以黨主席身分寄給每位黨員一封信，宣告6項黨務革新作法。

柯文哲於信中指出，「各位黨員朋友，大家好，我是柯文哲。這場總統選戰剩下三個多月，有些話想透過這封信跟大家分享。這陣子以來，看到鋪天蓋地的負面新聞，相信黨員朋友難免感到焦慮、低落。」

他提及，這些訊息，三分真七分假，有許多是故意誤導，但也得承認當中有必須檢討的地方，處理爭議需要時間，也要平衡各方之意見，尤其人員聘用與黨章制度革新，各界有很高的期待，會盡快逐一解決。

他重申，「面對問題是解決問題的第一步」是他一貫的態度，有批判就有進步的動力，他不護短也不會逃避，他常說「該怎麼辦就怎麼辦」，在司法結果出來之前，政黨有自己的規範，就依章行事，要相信制度而不是個人。

柯文哲說，檢討改進是民眾黨的文化，民眾黨重新審視黨內的規章制度，必須有效規範黨公職與黨籍幹部，民眾黨全面清查黨內人員，必須遵守社會良善風俗；仍持續尋求外部力量，讓民眾黨防弊機制更強化、更健全。

柯文哲喊話，台灣民眾黨成立4年來，在攻擊之下前進，在挑戰之中成長，我們歷經兩次的總統立委大選以及一次的地方選舉；我們已經打破了藍綠長期固有的版圖，真正提供台灣人民新選擇，也持續朝最好的選擇努力。儘管前方道路崎嶇難行，只要想起民眾對我們的期望，就能不畏艱難依然前進。

他說，「感謝黨員朋友一直以來的鞭策與鼓勵，我們會持續成長、持續改變，相信台灣因為有我們，台灣可以變得更好！」

信件最後附上6項黨務革新最新作法如下：

一、全面清查黨籍幹部：

現有中央地方黨籍幹部，由人資部門完成審核(透過媒體社群資訊／司法院判決書系統等公開資訊)，相關有疑慮者應交由各級主管做調查確認，有違現行本黨法規者按規處理(停權／解職)。

二、嚴格把關幹部任用：針對未來黨籍幹部聘用，任用前一律徵信符合黨內相關規範，並簽立切結書，一旦違紀事實明確即以去職處分。

三、核實申請入黨門檻：

針對黨員入黨申請，須明確符合現行入黨申請辦法-五年內無一年以上有期徒刑前科(未獲緩刑或易科罰金)。

四、健全黨務防腐機制：

確保黨內舉報管道暢通，處理機制完善。除中評會可受理檢舉案，另設有「主席信箱」[email protected]可供黨員直接反映本黨問題，專人收件處理。此外，仍繼續尋求外部舉報機制，確保案件可順利進到黨內處理程序，不被吃案或拖延。

五、強化教育廉政規範：

現行廉政準則，將重新檢視並研擬修法，對於黨公職人員有更明確嚴格的規範。另針對利益衝突迴避，委請外部專業講師，針對相關人員授課，強化廉政法治觀念。

六、檢討現行助理制度：

黨公職所聘用的助理，需有明確的聘用辦法、管理SOP，以及薪資、加班費，辦公室零用金制度。