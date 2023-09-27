台灣房屋以高品質服務為目標，實踐企業社會責任，更重視同仁專業訓練與服務內涵，我們善用科技資源，打造「全台唯一情境式高階智慧訓練中心」，以情境模擬訓練，協助人才專業快速升級，進而維護消費者交易安全，並提供最高端優質的服務體驗。
並結合多元科技創新工具，持續打造全方位「知識房仲」，為客戶在每一次交易中帶來最大價值，未來我們更將持續用心服務，為每一個成家希望帶來幸福！（台灣房屋）
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台灣房屋以高品質服務為目標，實踐企業社會責任，更重視同仁專業訓練與服務內涵，我們善用科技資源，打造「全台唯一情境式高階智慧訓練中心」，以情境模擬訓練，協助人才專業快速升級，進而維護消費者交易安全，並提供最高端優質的服務體驗。
並結合多元科技創新工具，持續打造全方位「知識房仲」，為客戶在每一次交易中帶來最大價值，未來我們更將持續用心服務，為每一個成家希望帶來幸福！（台灣房屋）
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