南投縣今年榮獲2023年全國各縣市「幸福首善之城」。曾雪蒨攝

2023雜誌縣市總體暨永續競爭力排行榜27日揭曉，南投縣拿下今年度總榜的「最佳進步獎」；縣長許淑華對此表示，縣府會再接再厲，好的部分繼續保持，不足的努力加強，讓南投成為永續發展的「宜居城市」。

縣府表示，《遠見雜誌》2023年全國各縣市總體暨永續競爭力排行榜調查今天公布，該排行榜中，南投縣總體競爭力從去年全台排名16，躍昇至全台第8名，進步8名，是全台進步最多的縣市，為此榮獲「最佳進步獎」。

另外，南投縣同時也拿到了「社會福利」全台第1、「治理永續」以及「教育與文化」一般縣市組較去年進步最多，加上南投縣在「社會福利」表現優越被指是2023年全國各縣市中「幸福首善之城」，成績卓著。

縣府表示，《遠見》雜誌2023縣市總體暨永續競爭力排行榜，是從經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等9個競爭力面向，以及環境永續、社會永續、治理永續等3個永續構面，共115個細指標來看各縣市的城市競爭力。