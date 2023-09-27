根據統計，今年1月至8月台電高雄、鳳山區處停電事故合計645件，相較於去年同期856件，足足減少超過200件，將近25%，台電表示，今年645件停電事故，停電原因主要為設備老舊及雷害、樹木、鳥獸碰觸等外力因素導致，顯見二區處在強化配電系統努力的成果！在巡修人員積極搶修下，停電事故發生後，以快速轉供復電，不影響用戶用電權益為原則，對於老舊設備，台電持續進行配電系統升級，透過線路及開關的更新汰換，並於鳥獸繁殖期間加強巡視、持續加強樹修等工作，期望能達到穩定供電的目標。

台電高雄、鳳山強化配電系統有成 1~8月停電減少近25%（圖片來源：台電高雄區處提供）

另外，高雄區處也針對漢神巨蛋商圈、三多商圈、瑞豐夜市及駁二等用電熱區進行近60具變壓器負載量測，避免出現用電超載情形，同時加強換裝自動化線路開關，以及配電環路改善等措施。以巨蛋商圈周邊為例，高雄區處將該區域配電線路由原本放射型改為環路型，其中1案已於今年5月完工，其餘5案預計年底完工，未來若遇停電，可加速應變轉供復電；區域內18條饋線也有17條已完成預知劣化檢測，剩餘1條將在本月底完成。而且為縮短故障查修時間，高雄區處持續針對配電線路加裝故障指示器，今年截至八月已加裝超過18,000個。

台電高雄區處針對巨蛋商圈等用電熱區進行近60具變壓器負載量測，瞭解有無用電超載情況，才能儘速安排改善。（圖片來源：台電高雄區處提供）

鳳山區處今年則特別針對位處偏僻位置的桃源區進行穩定供電的改善，主因為桃源區位處偏遠山區，每逢強風豪雨容易因樹木倒塌及雷擊等因素造成停電事故，惟山區搶修不易，因此鳳山區處特別趕在颱風季節前，針對長達41公里的供電線路，進行全面性盤點，並率先啟動預防性進駐機制，趕在荖濃溪水位達警示位置或橋梁受損之虞前，即安排搶修人員進駐芙蘭里。同時，更出動自營工作班及承攬商共47人及5台昇空車、9台工程車，先行針對470桿處設備弱點進行改善，降低颱風來襲對用戶可能造成的影響。

鳳山區處今年特別針對位處偏僻位置的桃源區進行穩定供電的改善。（圖片來源：台電高雄區處提供）

台電表示，在原訂2023年至2027年預計投入30億元高雄地區配電系統升級計畫，台電高雄區處、鳳山區處仍持續在穩定供電上做最大努力！在配電系統改善、二次變電所設備汰換、配電線路設備汰換及預防改善措施四大面向中，今年年底預計完成包括175具自動化開關納入監控、汰換31公里的老舊高壓被覆線汰換、190具老舊高壓開關汰換、5100具陳舊變壓器吊換、4具主變壓器的汰換、完成樹修工作約91萬平方公尺、紅外線熱像分析儀檢測工作逾2萬處、架空線路裸露設備加裝被覆罩共645處等工作項目。台電期許，在兩區處攜手持續強化高雄供電品質下，能讓高雄越來越好！