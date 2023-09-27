實現居住正義已成為藍綠政黨共識，內政部營建署27日舉辦「2023社會住宅包租代管推動成果表揚活動」，表彰全台優秀業者及愛心房東，其中，兆基屋管共囊括15項殊榮，董事長李建成更獲特殊貢獻獎殊榮，可說是這次表揚活動中最大贏家。

這場盛會由內政部舉辦，邀請包括副總統賴清德、內政部次長花敬群等貴賓親臨現場，會中表揚並頒獎給25家租賃管理業者、15位服務品質優良從業人員、2位特殊貢獻獎以及78位愛心房東。

賴清德致詞時表示，落實居住正義是蔡英文總統重視政策，其中社會住宅包括興建以及包租代管，目前包租代管現在有5萬9千多戶，每個月增加7千戶，預計明年520蔡英文卸任前，可望達8萬戶。

花敬群強調，這次獲得特殊貢獻獎包括兆基屋管董事長李建成、崔媽媽蝸牛租屋營運長張艾玲，他們在政府包租代管政策上路時，透過實際行動支持弱勢族群租屋，並提供實務經驗和建議，有助於包租代管政策扎根，實現扶助弱勢，達到居住安定的政策目標。

內政部次長花敬群(2排左4)，與兆基屋管獲獎人員共同合影。（圖／兆基屋管提供）

獲得特殊貢獻獎的李建成表示，很榮幸得到主管機關的肯定，兆基屋管從106年起承辦第1期社會住宅包租代管計劃，一路走來從無到有，服務近2萬組房客，有賴公司全體員工與主管機關傾力合作，才有的豐碩成果。

李建成說，落實居住正義，最大的幕後推手就是時任的行政院長賴清德，在107年時賴院長指示成立國家住宅及都市更新中心，委派時任花敬群政務次長擔任國家住都中心代理董事長，積極推動社會住宅政策，給業者參與計畫的機會，才有今日的成績。

兆基屋管秉持「互助互信、攜手打拼，莫忘初衷、永續前行」四句箴言，近年來除了業務擴展外，更加重視公司服務品質優化、永續經營及企業社會責任，並投入大量成本建置智慧管理系統、聘請各領域專業人才、制定各種SOP制度並積極參與回饋社會之活動，繼續為健全房地產市場而努力。

張艾玲說，政策推動初期，兆基屋管便與崔媽媽基金會一同努力，打造健全租屋市場，除了響應政策外，政府推動的包租代管政策，有效解決租屋黑市的問題，現在也越來越多的房東加入，盼政策持續推動，增加房東與租屋客的媒合數量。

透過兆基屋管媒合的房東李冠陞表示，與兆基屋管合作6年的時間，透過專業且有效率的溝通，解決房東會碰到的煩惱，舉凡稅率、租金、租客糾紛等問題，聯絡兆基屋管都可以獲得完善資訊以及服務。