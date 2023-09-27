配合未來楠梓產業園區台積電進駐與串聯南台灣半導體材料S廊帶等重大市政建設計劃，高雄市政府針對翠華路瓶頸路段(明潭路-世運大道之翠華路)推動道路拓寬工程計畫，拓寬為40公尺，雙向8車道(3快1慢車道)，雙側並配置人行道，未來將大幅改善翠華路道路服務水準及便利楠梓產業園區聯外交通運輸。

高雄市政府針對翠華路瓶頸路段推動道路拓寬工程計畫今天舉行開工祈福儀式（圖片來源：高雄市工務局提供）

高雄市長陳其邁表示，翠華路為左楠地區南北向重要通行道路，近年來人口大幅成長，以及未來楠梓產業園區台積電進駐與串聯南台灣半導體材料S廊帶等重大市政建設計劃；為避免將來左營翠華路段上下班汽、機車爭道情形發生，以解決民眾交通需求，並提供用路人更為舒適及方便的行車環境。

陳其邁表示，翠華路為左楠地區南北向重要通行道路，拓寬後將大幅改善翠華路道路服務水準及便利楠梓產業園區聯外交通運輸。（圖片來源：高雄市工務局提供）

翠華路往南可經大中路快速道路串連國道10號與高鐵新左營站，往北則通往楠梓區及橋頭區，為北高雄南北向交通之主要道路。配合未來北城計畫、橋頭科區及南部半導體材料S廊帶等北高雄推行中之建設計畫，都將帶來更多學園產業及居住人口進駐，原翠華路道路路幅受限經常塞車造成交通瓶頸，故期許市府工務局如期如質盡速完成道路開闢，便利產業對外之交通和運輸。

拓寬工程完長後將便利楠梓加工出口園區人流及物流運輸，紓解台17線交通量，同時帶動楠梓、左營等地區產業及觀光。（圖片來源：高雄市工務局提供）

工程全段北起世運大道，南至明潭路，全長約1.35公里，位於半屏山園區西側；原路寬約30公尺~40公尺，為連接楠梓區、左營區、鼓山區之重要幹道，工程沿線配置人行道、自行車道、植栽帶等，在規劃設計時導入周邊景觀空間及設施，並與當地人文及自然環境融合之理念進行景觀設計。工程預計112年10月上旬開工，113年啟動後續擴充，全線預計於113年底全線通車。便利楠梓加工出口園區人流及物流運輸，紓解台17線交通量，同時帶動楠梓、左營等地區產業及觀光。