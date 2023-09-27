中秋節快到了，衛福部桃園療養院鼓勵民眾中秋若要送禮，可以優先選擇庇護工場推出的中秋禮品，能支持身障朋友就業，讓他們持續在就業、工作中成長實質回饋給庇護學員。

衛福部桃園療養院管理中心組長秦淑珍表示，中秋節前夕院方為感謝同仁堅守崗位及辛勞，與樂桃桃庇護工場攜手特別企畫「桃療柚幸福」、「彩虹千層酥」、「黃金蛋黃酥」視覺系造型月餅限定款，精巧美味又吸睛，由管理中心代理秘書鄭淑文帶領行政科室主任為每位同仁送上圓圓滿滿的月餅，表達院方心意，期盼同仁在工作之餘也顧好自己及家人，中秋月圓吃庇護工場月餅度過幸福時光。

桃療職能治療師劉光庭說，樂桃桃咖啡簡餐坊是桃園最大的庇護工場，目前一共有18位庇護員工，許多精神疾病患者出院後會面臨到有工作需求，但因為功能退化恐無法勝任一般職場工作，庇護工場就成了他們的避風港。樂桃桃咖啡簡餐坊提供專業的工作人員在旁輔導協助，讓學員們能邊工作邊學習，待能力提升後才有機會回歸職場就業。

劉光庭說明，目前學員服務項目有製作中西式早餐、健康水煮餐盒、麵包餅乾、年節禮盒、養生飲品等，歡迎機關團體若有採購需求，可來電洽詢，或上樂桃桃FB粉絲專頁，將愛心與關心化為行動，支持樂桃桃庇護工場，給學員們1個展現自我的機會。