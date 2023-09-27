白蝸牛經研發加工製成罐頭、香腸等食品，成功打入港澳市場。（蕭嘉蕙攝）

白蝸牛是法式料理常見食材，滑嫩口感深受老饕喜愛，由於需求量大，商機看漲，世界展望會看準產業趨勢，輔導台東老農張正雄將原有蔬菜田轉作蝸牛養殖，經過加工研發製作蝸牛香腸、罐頭，成功打入港澳市場。

白泡泡、幼咪咪的白蝸牛，是法式料理中的經典菜色，其營養價值高，口感Q軟細嫩，被譽為「陸上鮑魚」。61歲的張正雄原本種植蔬菜，在世展會輔導下「棄菜轉養牛」，利用0.15公頃土地養殖約10 萬隻白蝸牛。

「嬌生慣養的蝸牛」，張正雄說，白蝸牛從小就是在嚴格品管的環境中生長，環境稍微不對，就會死亡，肉質口感大勝一般非洲蝸牛。

世界展望會產品經理盧偉岸表示，台東無汙染的自然環境最適合白蝸牛生長，且對於弱勢朋友來說，養殖蝸牛較沒有太大成本負擔，養殖品管做得好，產品自然獲肯定青睞。

他說，白蝸牛是法國高檔食材，目前在台東已有多家個體戶在養殖，世展會3年前與南方生活文創及聯輔基金會合作，協助弱勢養殖白玉蝸牛，並開發多樣性產品。

協助行銷和開創產品的返鄉青年林奕廷表示，目前除國內市場，也行銷到港澳，另洽談中國家包含越南及日本。