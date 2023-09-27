新北市議會今（27）日施政報告，民進黨團發起抗議阻止代理市長劉和然上台報告，國民黨團反制高呼要開會，議長蔣根煌在藍綠爭吵中宣布開會，民進黨團強力杯葛也造成議事四度休息，甚至怒撕施政報告，劉和然坐3小時仍沒有報告，下午5點半蔣根煌敲槌宣布散會。

議會下午2點開會前，民進黨團先霸占主席台，不讓劉和然上台報告，藍綠黨團吵成一團，蔣根煌直接裁定改書面報告，民進黨、國民黨團一度拿出民進總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜的人形立牌，場面相當混亂，議事因此中斷，蔣根煌宣布休息四次。

下午5點多復會，民進黨再度高分貝抗議，國民黨新北市議員周勝考此時再喊緊急動議，針對屏東大火事件，要求新北市消防局說明警消、義消人員設備的預算編列情形，民進黨團視而不聽，持續霸佔質詢台。

民進黨團總召鄭宇恩說，侯友宜沒有議會報告，沒有上班133天，沒辦法接受，呼籲侯友宜盡快來議會報告，「否則我們會抗議到底。」民進黨議員還撕毀手中的書面報告，碎紙灑落滿地，國民黨議員酸說，離開要注意環境整潔，場面尷尬。