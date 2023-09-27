嘉義縣今新增本土登革熱確診2例，分別為梅山鄉1例，及竹崎鄉日前擴大快篩陽性個案，目前全縣累計確診39例，昨嘉縣衛生局複查竹崎鄉獅埜村開立改善單案家，再查獲1戶有積水容器孳生孑孓，將處3000至1萬5000元罰鍰，目前全縣已累計裁處4案，呼請民眾落實戶內外巡、倒、清、刷，以免受罰。

衛生局指出，全縣本土登革熱確診39例，分別竹崎鄉12例、梅山鄉9例、大林鎮5例、民雄鄉4例、太保、朴子及布袋各2例、中埔、水上鄉及番路鄉各1例，又以竹崎鄉獅埜村確診8例最多，因中秋節將近，人潮流動增，提醒旅遊及團圓烤肉應做好防蚊措施，有疑似症狀盡速就醫。

衛生局針對獅埜村高風險區擴大篩檢，新增1確診案為23日擴大快篩陽性經判定確診，仍與村內獅子頭段果農有關，衛生局籲農民主動與衛生所連繫採血篩檢，並持續派員加強周遭孳生源查核及改善單家戶複查，防堵疫情擴散。

衛生局長趙紋華表示，中秋連假將近，民眾出外旅遊、踏青或烤肉等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必盡速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，並提高警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，有症狀速就醫善用全縣71家快篩合約院所及早採檢，並主動通知衛生所。