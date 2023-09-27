有些人外表看似快樂，卻不容易向人傾訴悲傷，內心積累許多負面情緒。《搜狐網》近日分享3個愛裝快樂的星座，他們個性要強，絕不輕易坦露憂傷與煩惱，認為這是示弱的表現，悶在心裡容易越變越憂鬱。

▎射手座

射手座給人樂觀的印象，做事相當積極，不過外表看似快樂，內心可能很憂鬱，經常顧及他人的想法，不想傳染負面情緒給別人，就算難過也都是悶在心裡，另一方面射手座行事仗義，對每一個人都是如此，但並非所有人都會給予同等回報，使他們遍體麟傷，看透人性後經常裝糊塗，盡量用笑聲掩飾憂鬱。

▎水瓶座

水瓶座待人總是面帶微笑，適應能力強，不管到哪都能與人打成一片，不過他們其實是好勝心旺盛，遇到困難從不低頭，也不願意讓人看見最脆弱的一面，傷心情緒總是藏在心裡，此外水瓶座智商高，總是能看穿一切，看透別人看不懂的本質，再加上沒安全感，時常注意到人性的貪婪與自私，容易產生負面情緒。

▎獅子座

獅子座霸氣又有自信，給人光鮮亮麗的印象，能力通常都很強，成為職場上佼佼者，不過獅子座有時太過要強，不想輕易示弱或被人看出無助，才會將最強大的樣子展現出來，獨自一人時再慢慢消化悲傷，獅子座做事有原則，不會與人同流合汙，也因這股正直使他們與虛偽的世界格格不入，不免容易感到抑鬱。