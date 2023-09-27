進口蛋食安等爭議連環爆，前農業部長陳吉仲請辭獲准，將歸建中興大學任職，但他至今尚未進入校園。近日有民眾在校園門口舉牌，牌上寫著「吉敗滾蛋、不配為師」等字眼，抗議陳吉仲重返教職。中興大學表示尊重言論自由及不同意見表達。粉專「政客爽」則酸陳吉仲人氣很高。

陳吉仲本來是中興大學應用經濟學系特聘教授，總統蔡英文2016年上任後，借調任命他為農委會副主委，後升任農委會主委，農委會8月1日升格為農業部後，陳吉仲成為農業部第一任部長。但9月初超思進口巴西蛋爭議隨即爆發，陳吉仲一度傳請辭獲慰留，後正式宣布請辭獲准。陳吉仲請辭隔日歸建中興大學，目前在中興大學排定的課程為「計量經濟理論」，但他至今尚未到校上課，還未回到中興大學校園，暫無公開行程。

近日有民眾在中興大學門口舉牌，寫著「吉敗滾蛋、不配為師、禍害百姓、國家之恥、超吉敗」等字眼，對陳吉仲回歸大學校園授課表達不滿。

政客爽今(27日)發文直酸：陳吉仲部長人氣很高，到了中興大學都有民眾夾道歡迎！「吉仲掰掰，吉掰！」

國民黨高雄市立委參選人李明璇留言說「恭賀！」網友表示「誤人子弟」、「超思很夠力！錢他們在賺，責任其他人在扛！還有人出頭恐嚇好油小心家人安全！唯有下架民進黨，才能給他們教訓！」、「政權利益很香，人民只有選票一張，再不覺醒依然身體傷」、「請務必繩之以法！」

針對有民眾在校外舉牌抗議陳吉仲一事，中興大學校方則表示，尊重言論自由及不同意見表達。