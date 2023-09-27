林業及自然保育署花蓮分署與萬榮、光復社區學校等合作，移除小花蔓澤蘭。（林業及自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

「小花蔓澤蘭」被國際自然保護聯盟(IUCN)列為世界百大外來入侵種，蔓莖會攀爬在其他植物上導致死亡，10月即將進入小花蔓澤蘭開花繁殖季，林業及自然保育署花蓮分署近期與社區、學校合作動手剷除；同時啟動小花蔓澤蘭收購作業，每公斤收購價5元，花蓮縣府每公斤再加碼3元，鼓勵縣民參與拔除工作。

花蓮分署萬榮工作站主任賀立行表示，小花蔓澤蘭原產於中南美洲，為菊科蔓澤蘭屬的蔓性草本植物，具無性及種子繁殖能力，其蔓莖生長速度極快，為了要爭取陽光會攀爬到別的植物上面，造成被攀爬的植物因無法行光合作用，導致缺乏養份而亡，是大自然的生態殺手，也是俗稱的｢綠癌｣。

他說，每年10月至隔年2月，是小花蔓澤蘭的開花結實期，所以在9月前移除小花蔓澤蘭是最好防治時機。農業部訂定每年8至9月為小花蔓澤蘭防治月，近期與萬榮鄉紅葉社區、大興國小師生舉辦小花蔓澤蘭清除與宣導活動，社區居民及學童挽袖揮汗賣力拔蔓，近距離觀察蔓澤蘭的危害情形進而動手防除，展現社區活力，也讓「保護生態隨手做起」觀念深植。

有鑑於小花蔓澤蘭繁殖力強，還會攀爬影響樹木或經濟作物致健康衰退、產量降低，甚至死亡，對台灣自然生態環境和農業經濟造成極大威脅，林業及自然保育署以每公斤新台幣5元補助收購小花蔓澤蘭，花蓮縣政府9至10月加碼3元，每公斤以8元收購。民眾可詢問吉安、壽豐、光復、瑞穗、萬榮、玉里及豐濱鄉7個鄉鎮公所收購事宜。