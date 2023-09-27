美國汽車工人工會（UAW）發動的大罷工已經持續近2周，仍未見休止跡象。美國總統拜登26日還親自加入工人行列，表態支持工會要求的加薪40%。特斯拉執行長馬斯克顯然是看不下去了，痛批UAW的加薪要求將讓底特律3大車廠「加速破產」！

馬斯克過去曾經多次公開抨擊拜登政府偏袒傳統車廠與其工會，卻無視特斯拉與電動車產業。這次UAW破天荒對底特律3大車廠通用、福特與克萊斯勒母公司Stellantis進行同步罷工，拜登選擇了站在工會這一邊。

知名財經部落格zerohedge在社群平台X（前身為推特）上發文指出，拜登同意UAW應該獲得40%的加薪，還諷刺地補上，「唯恐美國需要更多的通膨」。馬斯克留言回應表示，「他們（UAW）要求加薪40%，每周工作32小時。肯定會讓通用、福特與克萊斯勒加速破產」。

zerohedge接著又發文指出，車廠會立刻把所有增加的工資轉嫁到汽車價格上。馬斯克則聲稱，「然後會讓人們買不起汽車，導致銷量大幅下滑，最後導致破產」。

儘管UAW已將要求的加薪幅度從40%降至36%，但勞資雙方仍多分歧。馬斯克的評論也並非空穴來風。許多分析師都表示，UAW的要求顯然會嚴重車廠的競爭力。福特執行長Jim Farley也無奈表示，如果按照工會的方案實行，公司恐將破產倒閉。