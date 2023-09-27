烤肉是台灣中秋節特有的傳統，親友團聚免不了大魚大肉一番，許多人卻也因此出現不少腸胃問題。對此，營養師李婉萍分享，不妨在大啖美食後，搭配火龍果食用，其不僅抗氧化、有助排便順暢，還含有多樣的營養成分，可說好處多多。但要注意的是，由於火龍果高鉀，慢性腎臟病患不要吃，而糖尿病患也要注意攝取量。

李婉萍在粉專「李婉萍營養師」發文表示，中秋烤肉不只能吃柚子，火龍果也有助吃飽後一身輕。她指出，火龍果吃起來清爽可口，不僅抗氧化、有助排便順暢，還含有鐵質、膳食纖維、多醣體、多酚類、黃酮素、甜菜紅素、鉀、葉酸等成分，非常適合中秋節大魚大肉後吃幫助消化，同時還能獲得許多營養。

然而，火龍果又分成紅色和白色2種，在營養方面有何差異？李婉萍說明，以鐵質來看，紅肉火龍果勝出；白肉火龍果則有較高的膳食纖維。整體而言，她說，兩者都有不錯的膳食纖維含量及多種礦物質，也有能清除自由基的多醣體、多酚類和黃酮類等營養。

即使火龍果富含許多營養，李婉萍提醒，其屬於高鉀水果，因此對必須限鉀的慢性腎臟病患者而言，並不適合吃。但單純高血壓、沒有腎臟健康疑慮的患者，食用火龍果則有助身體排除多餘鈉離子，有調節血壓的作用。至於糖尿病患，她建議可用量米杯來計算，一天只要攝取不超過2杯的火龍果就沒問題。