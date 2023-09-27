女星小S（徐熙娣）曾和姐姐大S（徐熙媛）組女團「ASOS」出道，後來小S主持談話性節目《康熙來了》，大膽犀利的作風獲金鐘獎主持人獎肯定，而除了事業順利外，家庭生活也很美滿，與許雅鈞（Mike）結婚後育有三個寶貝女兒；近日她在社群曬出練舞影片，微怒提1要求讓網友們笑翻。

小S日前在社群上分享練舞影片，只見她和擁有相似髮型的舞蹈老師在教室熱舞，神情相當投入，動作嫵媚、俐落，最後小S躺在地上，雙腿懸空踢腿，為了保持穩定雙手扶臀，好身材全都露，影片創下25萬次瀏覽，她忍不住說：「以後可以麻煩不要把翔翔老師拍進來嗎？不然一直有人說被他圈粉，這是我的地盤耶」。

吃味的言論讓粉絲們留言：「真的會被老師吸引眼球，很會跳」、「妳就喜歡找姐妹陪練」、「姐怎麼後面變成蜘蛛人蹲姿」、「目光都在翔翔老師身上」、「翔翔老師跳出力與美」、「翔翔老師搔首弄姿的舞蹈跳出了一種騷的性感來」、「老師站前面很搶眼欸」、「不仔細看我根本分不出哪個是翔翔老師啊」、「老師就是男版的S啊」，女星張棋惠喊話「我還是愛妳的，s姐好性感」。

小S近年除了主持，也參演劇集《此時此刻》，她和吳慷仁上演大尺度激情戲，對此，小S坦言：「當時確定要接演的時候真的非常地緊張，因為我真的很怕自己演不好。可是後來得知團隊、對手演員是誰之後，我就覺得說：啊！這麼棒的對手跟團隊不接實在太可惜，想說那就上吧！ 事後去配音的時候，也稍微看到一點點自己的表現，覺得好像還蠻值得推薦給大家看的。」