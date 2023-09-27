前跆拳道奧運銅牌國手紀淑如改從警後，在高市刑大任職時遭何姓女子指控勾引已婚男醫師，還被嗆「到處拐人家的老公」，紀不爽提告，並附帶提民事訴訟，求償100萬精神撫慰金，一審判何女需賠償20萬元。何女不服上訴，今日高分院宣判，上訴駁回。

2021年8月，何女打電話到高市刑大，自稱是一名診所的男醫師的太太，檢舉紀淑如勾搭她的丈夫。何女指控，紀淑如不但加男醫師Line帳號天天聊天，還送餐到診所，兩人甚至約會，還指控紀淑如夥同一名男員警到診所盤查她的身份，該事件還鬧到刑大督察室。何女甚至跑到診所，對著前去看診的紀淑如怒罵「妳到處拐人家的老公」。

紀女不僅對何女提告公然侮辱等，並提附帶提民事訴訟，求償100萬精神撫慰金，何女則說，她雖非龔男配偶，但為他交往多年女友，紀明知此情，竟在診所就診而對他滋生情意，介入他們的感情，曾要求紀不要與龔來往被拒。又說，她以龔女友身分投訴，原意並非檢舉，是希望長官能規勸，況且，她未受單位懲處，不構成侵權行為。

一審判何女須賠20萬元，案件上訴二審，高雄高分院下午宣判，認為原審判賠20萬並無不妥，判決何女敗訴，全案落幕。