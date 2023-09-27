9月29日起3天是中秋連假，相隔5天是為期4天的國慶連假，宜蘭警方預期會有返鄉、出遊車潮，已針對國道5號、蘇花改等重要道路與熱門景點周邊，編排交通疏導勤務，也提醒用路人提早規畫行程或行駛替代道路，避開壅塞車潮。

宜蘭縣警察局表示，預估國5在中秋節連假南下尖峰時段為連假前一日9月28日上午9時至深夜0時、9月29日清晨5至下午4時、9月30日清晨6時至下午3時；北上尖峰時段為9月30日上午11時至深夜0時、10月1日上午9時至晚間9時。

國慶日連假國5南下尖峰時段為連假前一日10月6日上午9時至深夜0時、10月7日清晨5時至下午4時、10月8日清晨6時至下午3時；北上尖峰時段為10月8日下午1時至深夜0時、10月9日上午10時至深夜0時、10月10日上午9時至晚間8時。

警方提醒，民眾返鄉或旅遊，各重要道路、熱門觀光景點將湧現大量人、車潮，請民眾務必注意行車安全，若不慎發生輕微交通事故，在無人受傷的情況下，應報警後先定位攝影，隨即將車輛移至路旁不妨礙交通的處所，避免車流回堵壅塞。