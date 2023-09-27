高雄市美濃區小番茄現在正處於種植時期，許多農民發現，今年田間銀葉粉蝨多到嚇人，由於去年曾出現過一次嚴重瘋欉現象，擔憂今年也會爆發嚴重瘋欉現象。（林雅惠攝）

高雄市美濃區小番茄現在正處於種植時期，許多農民發現，今年田間銀葉粉蝨多到嚇人，由於去年曾出現過一次嚴重瘋欉現象，擔憂今年也會爆發嚴重瘋欉，農民預期，若再次爆發瘋欉現象，今年冬季美濃小番茄恐怕也難買到，農民也將會慘賠。

美濃小番茄受消費市場歡迎，年年供不應求，只要不受極端氣候影響，田間管理得當，市場反應及價格都不錯，吸引不少美濃青年願意返鄉務農，不過去年發生嚴重「瘋欉 」現象，不少農民考量投資報酬率已紛紛轉行。

美濃蔬果產銷31班班長黃彥達說，去年首度發生嚴重的「瘋欉 」現象，他因顧及商品品質，因此放棄所有小番茄訂單，直接販售給中盤商，而他班上有2名成員因種植小番茄慘賠，一個已改行賣豬肉，另一個現靠打零工生活。

在美濃種植14年番茄的吳姓農友表示，今年的銀葉粉蝨是他種植番茄以來最多的一年，多到太嚇人了，傍晚放一行黃色黏蟲紙，100米放40片，一段時間去看，每片幾乎超過20隻，即使噴藥，粉蝨數量還是那麼多，真的可怕，由於銀葉粉蝨是「瘋欉 」媒介，他擔憂「瘋欉 」再現，希望農會協助呼籲農友一起噴藥滅除。

在美濃種植10多年番茄的古姓農友也說，專家指出，颱風或下雨天銀葉粉蝨就會減少，但今年颱風不斷，這2周來每天下午美濃區都下零星雨，銀葉粉蝨卻異常爆多，跟過去經驗完全不同，他和許多農友都不知怎麼辦，也很想知道為何會如此，甚至有農友指出，才剛噴完藥就出現銀葉粉蝨。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，已陸續接獲農友反映田間大量銀葉粉蝨情況，第一時間農會植物醫師有到現場會勘，並建議農友改善耕作事宜，後續將視狀況全力協助農民，盼能將農損降到最低。