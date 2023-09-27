金門「2023年海洋油污染緊急應變演練」集結9個公私單位，考驗演練團隊緊急應變能力。(圖／金門縣環保局提供)

演練以風災引致油污染外洩，污染碼頭及海域，縣內油污染應變單位隨即啟動整合。(圖／金門縣環保局提供)

金門縣政府今(27)日集結9個公私單位，於料羅港區五號碼頭辦理「2023年海洋油污染緊急應變演練」，以風災引致貨櫃掉落砸壞港區輸油閥箱，造成油污染事件為演練主題，考驗演練團隊緊急應變能力及各應變單位合作默契，以利若萬一有真實事件發生時，能夠迅速整合，投入污染防堵及災害預防，將傷害降到最低。

此次演練由金門縣政府秘書長謝世傑主持，包括海巡署第十二巡防區主任甘禮維、第九岸巡隊長吳孟哲、第九海巡隊組主任呂忠翰、金門防衛指揮部作戰處長王偉民、金門環保局長楊建立、消防局祕書林俊，以及台灣中油金馬行銷中心經理楊國強等貴賓共同觀演。

縣府指出，演練共動員海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、艦隊分署第九海巡隊、陸軍金門防衛指揮部、內政部警政署高雄港務警察總隊金門港中隊、消防署高雄港務消防隊水頭港分隊、縣府環保局、消防局、港務處、台灣中油金馬行銷中心等9個公私單位參演。

縣府也說明，演練中模擬風災引致貨櫃掉落砸壞金馬行銷中心設置於料羅港區的輸油閥箱，使油污外洩污染碼頭岸際及海域，相關單位啟動通報及即時應變，另模擬人員應變過程不慎落海，啟動救人措施，為一次複合性災防救演練，演練過程順利，圓滿落幕。

縣府表示，過去各地發生重大海洋油污染事件類型，除船舶發生海難導致油污外洩或輸油管線外洩所致，亦有可能為風災引致油污染事故。今年台灣各地區受颱風災害影響，導致災情不斷，今年特別在金門最繁忙的料羅港區，以風災引致油污染外洩，污染碼頭及海域，縣內油污染應變單位隨即啟動整合。現場啟動一系列的油污堵漏、攔油索佈置架設、油污清除、人員除污及海域水質監控等快速應變作為，避免油污染的擴散，降低環境災害風險；演練中，另模擬採樣過程人員不慎落海，啟動救援措施，岸巡單位即刻運用遙控式救生圈，快速完成救援工作，為一次複合性應變演練。

謝世傑表示，演練目的就是讓油污染應變單位，將平時備有的應變能量，以跨單位整合方式轉換為實際操作，並透過實地、實物、實人的方式演練，也讓各單位確實了解災害應變過程中應的責任與分工，透過快速橫向連繫，在事件發生時，能夠迅速整合，投入污染防堵及災害預防，將事件造成的傷害降到最低。