對於農業專家「Linbay好油」林裕紘因評論政府農業政策而被恐嚇一事，前立委郭正亮披露，當立委的時候，有人打電話來恐嚇「走在路上小心一點」之類的。郭也直言，「Linbay好油」被恐嚇，這個太嚴重了，他只是公布真相而已，如果連這種言論自由都不能保護，民進黨乾脆回家算了！

農業專家「Linbay好油」林裕紘常評論政府農業政策，不過他於22日晚間點名何姓男子私訊威脅他和家人安全，甚至知道住家地址，林裕紘也表示即日起臉書停止更新，也不再上節目露面。

前立委郭正亮今（27）日在中天電視《綠也掀桌》表示，他當立委的時候，有人打電話來恐嚇「走在路上小心一點」之類的，這難免有，從政本來就這樣。

郭正亮指出，「Linbay好油」這件事情他有在電視上呼籲過，警政署長和內政部長林右昌要出來表態，因為刑事警察局查得到。尤其「Linbay好油」說的又是攸關巴西雞蛋的問題，別人當然會去扯畜產會林聰賢。

郭正亮認為，鄭文燦和賴清德要出來表態，因為都是新潮流的！別人當然會懷疑，為何這麼怕「Linbay好油」？是不是怕被繼續爆料？爆到畜產會什麼秘密之類的。

郭正亮直言，不表態也沒關係，就看1450會怎麼亂搞，這種感覺很容易擴散，「Linbay好油」被恐嚇，有報紙登整個版，這個太嚴重了，而且又不是講錯的事情，只是公布真相而已。「Linbay好油」用專業凸顯農業部在掩蓋一些事實。如果連這種言論自由都不能保護，民進黨乾脆回家算了！