李泳知發現台灣很多食物都有麻辣味，直呼很合自己的口味。（孫伊萱攝）

韓國女饒舌歌手李泳知將人生首場個唱獻給台粉，26、27日連續2天在新莊Zepp New Taipei開唱，對於2場瞬間秒殺，她今（27日）受訪時一出場就立刻用中文高喊「非常非常謝謝」，表示，很驚訝在台灣也可以收穫如此高的人氣，昨天第一場順利結束，「看到大家都可以用韓文跟著唱，有種打破語言隔閡的感覺，我非常開心。」

李泳知平時愛吃麻辣燙跟火鍋，也發現台灣很多食物都有麻辣味，「讓我覺得很酷，對於我這個無辣不歡的人，覺得台灣真的跟我很合」，也搞笑透露，粉絲有推薦她麻辣甜甜圈，但她不想特別嘗試，還用中文說「我沒關係」，認為麻辣味的還是煮進湯裡最好吃。而她在主持的網路節目《雖然沒準備什麼菜》上，曾拿出粉絲送的58度金門高粱與BTS成員JIN分享，「那真的是很可怕的酒」，還表示因為自己不知道要加水稀釋才能喝，「喝一口發現好熱，感覺我的食道要燒起來了，然後2小時的錄影，後面1小時我都沒記憶了」。

演唱會上，她也特別選擇演唱蔡依林的〈玫瑰少年〉，「粉絲推薦我很多歌，我全部聽了一遍，每首都很棒，但這首歌的歌詞最打動我『你不要管你是這樣好好地過自己生活』，是可以讓所有人都獲得安慰的一首歌」，並稱「我從小就認為這一切都是理所當然的事（同性愛情），我反而還有一點疑問，相愛這件事情，為何要被別人打上問號？最近支持同性情侶的人也變多了，雖然還是有一些人不認同，但我還是小小地希望大家可以多多認同同性之間的愛。就像歌詞所說的，不要在意任何人的眼光，不要有所畏懼，放開心胸去相愛！」她透露自己收到的是翻譯成韓文的歌詞，實際的中文發音很難背起來，大概練習了1個月，其中「ㄕ」的發音最為困難。

她在節目中也訪問過不少大明星，李泳知自認最擅長的事就是說話，「雖然聽起來可能是在炫耀，但我每次受訪，真的表現都很好，我有了這樣的技巧，進行節目的時候，就很懂得聽取別人說的話，反而培養出傾聽的習慣」，而總給人活力充沛形象的她，問及私下是維持源源不絕的能量，李泳知直率地說沒活動的話，基本就是24小時都躺在家中，「我覺得人的能量是有限的，沒充分休息的話就要去補充，我很喜歡躺在床上邊滑TikTok」，但她也笑曝自己很過動，現在最想學會的就是冥想，現在雖然是在訪問，但我還是會忍不住觀察地毯上的花紋，無法乖乖待著超過5分鐘，所以想讓自己的內心沉著一點」。

而她之前成功減重12公斤，大方透露現在已經胖回原本的樣子，「減肥過程真的很辛苦，本來我不喜歡吃海鮮，開始減肥後就喜歡吃了，本來不吃蔬菜的我，也從中找到喜歡的蔬菜，復胖後...我就是變成喜歡所有食物的豬。我現在就是不偏食，就幸福生活著」。她還提到半夜肚子餓不會忍，昨天還拿了在後台的火雞辣麵回去飯店煮來吃。記者追問她全身上下最滿意的部位，李泳知聽到後立刻笑說：「我第一次收到這樣的問題！」思考片刻認為是纖長的手指。