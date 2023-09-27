澎湖七美島上一隻流浪小貓，貪嘴跳上港邊漁船甲板偷腥，沒想到吃飽要跳回岸上時，卻不慎失足落海，還好岸壁碼頭恰好有涵洞，讓落海小貓勉強游上涵洞哀嚎式喵叫求援，讓漁民發現牠的困境將牠救起，才免於漲潮時活活被淹死。

貓科動物的跳躍能力，算是非常靈巧。但還是有算錯距離失足的，這大概就是俗稱「三腳貓」的由來。

這隻落海小貓，就是見泊靠在七美南滬港旁漁船甲板上，有漏網小魚或是船員丟棄的下雜魚，於是趁漁民不注意，跳上船去大快朵頤偷吃。只是沒想到，跳下船容易，要跳上岸還要算好高度，這高度沒抓好，就一溜煙的摔落海了。

因為貓叫而發現貓咪躲在碼頭下涵洞待援的陳姓船長見狀後，於其他漁民先是拿片木板當木橋，要讓這小貓爬上船來。但是小貓還是不親近人，不敢走上來，眼見潮水越來越漲，於是只好改採用圓頭抄網往涵洞裡掏，花了半個鐘頭才將貓撈進網內，放到碼頭上。

而這頭流浪貓全身濕透被救上來時，一身狼狽，大概也已嚇到有些腿軟，一開始在碼頭上的網中還稍微軟腳了一下，等回過神後，就馬上溜之大吉。