白色T恤有時可能會因為太薄而讓裡面的衣服透出顏色。一位女子近日外出時，穿了白T搭配一件顏色較鮮艷的內衣，沒想到卻因此遭到一群陌生男子討論肩帶顏色，讓她覺得相當噁心。對此，許多女生認為，雖然陌生男子們的確沒資格指手畫腳，但她也沒有權力控制對方的言論，另外不少女生建議如果怕內衣褲顏色透出來，可以選用膚色、白色、黑色的款式。

原PO在Dcard發文表示，她是一個不注重外表、平時素顏T恤出門的女子，近日她穿了一件較鮮艷的內衣搭配白T外出時，遇到一群陌生男子討論她的肩帶顏色，「欸欸你看前面那個人的肩帶」，討論、調笑聲讓她覺得非常噁心，不過當下原PO沒有鬧大而是快速離開現場，後來也逐漸淡忘此事。

直到幾天後她又穿了那件內衣、搭配了另一件白T，雖然相較起來比較不透膚，但由於當時的言論，讓她忍不住又焦慮起來，「明明是別人不尊重我的噁心行為，憑什麼他們可以當日常聊天一樣隨便提起，我因為被說了一句就為了怕被看見而戰戰兢兢，甚至要在大熱天穿上外套，時不時檢查胸口有沒有顏色透出來」，因此感到相當氣憤，「有夠他媽噁心」。

對此，許多網友紛紛回應，「他們沒資格指手畫腳，妳也不用放在心上」、「他們沒資格說你，但說了也不犯法，你也沒權控制他們的嘴，不讓他們說，可是如果你介意別人的眼光的話，那你還是穿一件沒那麼透的衣服／穿背心內衣打底比較好」、「通常我都會膚色、白色、黑色的內衣褲，就怕透出來很尷尬」、「太鮮豔的怪色我也是不會買的」。