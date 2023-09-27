看準現代人對廚房家電外型與功能兼具的期待。LG以「韓系美學廚房」趨勢，推出新品NeoChef智慧變頻微波爐及QuadWash Steam 四方洗蒸氣洗碗機Objet Collection 兩款產品新色，讓下廚變得很療癒。

LG去年推出「Objet Collection 調和美學傢電系列」，率先提出「家電家具化」的概念，打破家電外觀與顏色的傳統框架，結合近年室內設計趨勢中，消費者普遍最愛的中性大地色與自然色系，訂製出獨一無二的專屬顏色，讓家電宛若藝術品般存在。

LG Objet Collection經典款微波爐MS2535GIK，小巧的極窄機體，也能完美容納25L微波加熱需求與多種自動化菜單行程。（LG提供／古明弘台北傳真）

LG NeoChef 智慧變頻微波爐使用智慧變頻溫控科技，能夠均勻加熱及快速烹調，徹底鎖住美味。今年推出Objet Collection 韓系簡約新色，包含雪霧白(MJ3965BCP)與冰瓷(MS2535GIK)，簡單俐落的線條設計搭配溫潤質感的霧面外觀。旗艦款微波爐(MJ3965BCP，建議售價2萬900元)，39L蒸、烘、烤、炸一機搞定；此外，經典款微波爐(MS2535GIK，建議售價5290元)有著小巧的極窄機體，也能完美容納25L微波加熱需求與多種自動化菜單行程。

LG QuadWash Steam 四方洗蒸氣洗碗機Objet Collection雪霧白，自動開門烘乾，快速排除機內濕氣不反潮。（LG提供／古明弘台北傳真）

用餐後，誰來洗碗也是一大問題，LG QuadWash Steam 四方洗蒸氣洗碗機也推出Objet Collection 雪霧白新色(DFB335HE，建議售價6萬9900元)，時尚外觀完美融入廚房空間。四方洗蒸氣洗碗機獨家的TrueSteam蒸氣潔亮科技，透過蒸氣高效去污並減少水漬殘留，還有業界唯一十字型設計的QuadWash超廣角螺旋洗臂，死角洗滌更徹底，加上自動開門烘乾，快速排除機內濕氣不反潮，且享免費安裝評估與尊榮到府教學。

於10月1日起到12月31日，凡購買LG QuadWash Steam 四方洗蒸氣洗碗機 ，即贈CordZero R5 濕拖清潔機器人。