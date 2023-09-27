駐韓美軍一名23歲的二等兵今年7月18日趁著參加遊覽行程期間越過兩韓邊界進入北韓，半個月之後，北韓終於首度證實這名士兵在境內遭到拘留。北韓官媒周三（27日）報導，平壤當局已決定驅逐金恩，因為他非法闖入國境。

路透社報導，金恩越界進入北韓事件發生後，北韓朝中社（KCNA）今年8月16日公布最終調查結果指出，金恩對於美軍內部不人道待遇與種族歧視心生不滿，對於美國社會一切不平等也滿懷怨懟，因此決定非法進入北韓領土。當時朝中社並未具體說明平壤會在何時以何種方式驅逐金恩。

北韓當局一度透過調查報告指出，金恩以上述理由想在北韓或其他地點申請庇護。

韓聯社報導，朝中社指出，平壤根據最終調查結果，當局相關單位決定根據北韓法律「驅逐非法侵入朝鮮領土的美軍士兵金恩」。

金恩2021年進入美國陸軍服役，後來隨部隊派駐南韓。他與當地民眾口角違反紀律，在南韓監獄蹲了47天，7月10日刑滿出獄，後於17日押送至南韓仁川機場準備遣送返美，軍方戒護人員未持機票，止步於安檢區。金恩通過安檢之後於登機門聲稱護照遺失，由美國航空公司員工、南韓司法部官員各1人陪同之下離開登機區域。至於他如何開溜、甚至如何能夠報名參加兩韓邊界板門店共同警備區域團體參觀行程，仍不得而知。

7月18日下午，金恩在邊界參觀時伺機「越北」，成功進入北韓。據同團遊客轉述，金恩越界前突然狂笑，舉止怪異。

然而平壤政府遲至8月1日才以「知悉」簡短回應此事，後於8月3日向聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）確認，二等兵金恩正於境內接受拘留。8月16日北韓首度證實金恩非法入境，並公布金恩進入北韓的理由。美國國防部僅表示無法證實金恩的說法，重要的是把他帶回美國。