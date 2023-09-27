秋節送暖！再過2天就是中秋節，南投縣環保局今天特別帶著月餅、白米與資源回收需要的手套等工具物資，前往探視弱勢資源回收個體戶，關心她們資源回收狀況，預祝他們中秋節愉快。
南投縣環保局李易書說，南投縣資源回收個體户共有209戶，其中低收入戶、中低收入户或身障者就佔了約20％，在經濟上是屬於相對弱勢的族群，縣政府為體恤及感謝轄內資收個體戶的配合與辛勞，特別在中秋佳節前夕，捐贈暖心關懷物資給縣內中低收入等弱勢資源回收個體戶。
李易書說，今天他跟南投市長張嘉哲針對南投市部分中低收入戶資收個體戶，帶來各界捐贈的愛心物資，包括中秋節應景的月餅，還有生活必需的白米，以及從事資源回收必備的棉手套、反光背心、斗笠、夾子等回收器具用品，希望在中秋佳節前夕，給在資源回收工作上默默貢獻的無名英雄們，最溫暖的關懷及感謝，並預祝他們中秋佳節快樂。
為了讓資源回收個體戶可以擁有工作機會，又可以協助解決南投縣偏鄉地區的資源回收問題，南投縣政府積極配合環境部資源循環署政策，協助這些資源回收個體戶透過參加「資收個體戶關懷計畫」，可以獲得「保價回收補助」，以高於市場價格的補助單價收購資源物，每人每月最高補助金額為新台幣5000元提供實質協助。
另外對於年長或行動不便或偏鄉地區個體回收戶，也提供「到府回收服務」工作機會，避免這些回收戶因減少回收機會生活陷入困境，偏鄉地區也可以因為到府回收減少無法收運造成環境衛生問題。
另環保局也替個體資源回收戶提供「投保微型保險」，避免因撿拾意外造成的經濟困境，還為其開辦「環境巡迴輔導團」，以教育訓練模式強化資收個體戶環境衛生安全，希望可以透過各項優化作為讓資收個體戶做得更安心、安全、有保障。
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