環保局長李易書與南投市長張嘉哲秋節前送月餅跟物資給資源回收個體戶，感謝他們為環保付出並預祝他們中秋快樂。(南投縣環保局提供)

環保局長李易書協助資源回收個體戶處理回收工作。(南投縣環保局提供)

秋節送暖！再過2天就是中秋節，南投縣環保局今天特別帶著月餅、白米與資源回收需要的手套等工具物資，前往探視弱勢資源回收個體戶，關心她們資源回收狀況，預祝他們中秋節愉快。

南投縣環保局李易書說，南投縣資源回收個體户共有209戶，其中低收入戶、中低收入户或身障者就佔了約20％，在經濟上是屬於相對弱勢的族群，縣政府為體恤及感謝轄內資收個體戶的配合與辛勞，特別在中秋佳節前夕，捐贈暖心關懷物資給縣內中低收入等弱勢資源回收個體戶。

李易書說，今天他跟南投市長張嘉哲針對南投市部分中低收入戶資收個體戶，帶來各界捐贈的愛心物資，包括中秋節應景的月餅，還有生活必需的白米，以及從事資源回收必備的棉手套、反光背心、斗笠、夾子等回收器具用品，希望在中秋佳節前夕，給在資源回收工作上默默貢獻的無名英雄們，最溫暖的關懷及感謝，並預祝他們中秋佳節快樂。

為了讓資源回收個體戶可以擁有工作機會，又可以協助解決南投縣偏鄉地區的資源回收問題，南投縣政府積極配合環境部資源循環署政策，協助這些資源回收個體戶透過參加「資收個體戶關懷計畫」，可以獲得「保價回收補助」，以高於市場價格的補助單價收購資源物，每人每月最高補助金額為新台幣5000元提供實質協助。

另外對於年長或行動不便或偏鄉地區個體回收戶，也提供「到府回收服務」工作機會，避免這些回收戶因減少回收機會生活陷入困境，偏鄉地區也可以因為到府回收減少無法收運造成環境衛生問題。

另環保局也替個體資源回收戶提供「投保微型保險」，避免因撿拾意外造成的經濟困境，還為其開辦「環境巡迴輔導團」，以教育訓練模式強化資收個體戶環境衛生安全，希望可以透過各項優化作為讓資收個體戶做得更安心、安全、有保障。