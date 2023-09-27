副總統賴清德今出席「台灣女董事協會2023《剛柔並濟大未來》論壇」時表示也首度主動談起希望未來副總統條件；他說，希望未來副總統人選優先考慮女性；且若有機會領導國家，女性占內閣三分之一以上是努力目標。

此外，他還說，為促進多元決策參與的性別平等，鼓勵企業提升女性決策參與，政府推動將「董事席次任一性別達三分之一以上」納入公司治理評鑑指標加分項目。

賴清德指出，台灣女董事協會自2018年創立以來，積極結合跨領域上市櫃公司以及傑出女性企業領導人，建立台灣女董事資料庫，從2020年開始，每年發布「女性治理白皮書」，展現剛柔並濟的專業治理能力，也希望鼓勵更多女性進入決策圈。

他認為，女性參與決策有一個很重大的意義，就是性別平權。性別平權不單是人權，也是聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals SDGs）17項核心目標之一。國際貨幣基金（IMF）前總裁拉加德曾在演說中提到，依據IMF研究，如果女性就業機會與男性平等，經濟就會更具彈性，成長也會更好。

賴清德指出，從蔡總統領導國家，可以充分看到女性領導人的特質—韌性、不怕困難與挑戰，也具備管控風險的能力，同時在用人或政策推動上，兼具多元、包容特色。因此，女性參與決策圈對企業經營有莫大幫助。

談及臺灣性別平等進展，副總統說，目前女性縣市長超過5成，立法院女性立法委員超過4成。2019年，臺灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家；2021年，臺灣的性平表現居亞洲第1，全球第7。這是大家共同努力的結果。

他表示，為促進多元決策參與的性別平等，鼓勵企業提升女性決策參與，政府推動將「董事席次任一性別達三分之一以上」納入公司治理評鑑指標加分項目；也將持續積極推動性別平等相關政策，建立一個更友善的環境，支持女性多元發展，並獲得參與決策所需的專業與技術。