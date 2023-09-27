The Cubs make a terrible error and give the Braves the lead pic.twitter.com/rvS4TT7DRI — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 27, 2023

芝加哥小熊正在例行賽倒數階段全力衝刺，然而日籍外野手鈴木誠也一次要命的漏接導致他們輸球。勇士墨菲（Sean Murphy）第8局下擊出右外野飛球，這球打得不深，鈴木誠也跑到定位卻沒有接住球，這一擊扭轉了勝負。勇士總教練史尼克（Brian Snitker）表示那球打出去之後，「我已經準備好寫上三人出局了。」

當時兩人出局、二三壘有跑者，勇士落後1分，鈴木誠也有機會以漂亮的接殺澆熄勇士反撲氣焰，這次漏接一口氣丟掉兩分，讓勇士逆轉比分。小熊隊友沒責怪鈴木誠也，總教練羅斯（David Ross）說：「過去1個多月都是他在進攻端支撐球隊。」投手史麥利（Drew Smyly）說：「誠也整個月都是聯盟最佳的打者，他一肩扛起球隊，我們全員都挺他。」左投史蒂爾（Justin Steele）說：「我們靠著他才走到今天，我們每一個人都支持他。」

鈴木誠也透過翻譯表示自己的失望，但他很感謝隊友願意幫他說話，其實這球是場館燈光影響到他的視線，「在日本球場也是如此，所以我不會拿這個當藉口。」鈴木誠也今年8月開始手感增溫，關鍵的9月繳出爆表的0.376打擊率、1.164攻擊指數。

勇士終場7比6險勝。82勝75負的小熊佔住國聯外卡第3席，還剩5場例行賽，後面馬林魚、紅人都追得非常近。