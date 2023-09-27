青年朋友到企業觀摩，更能了解該產業及自我志趣。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

面對疫後景氣復甦，為了協助青年把握這波就業時機，高雄市勞工局推出「職場任我行」活動，專為18至35歲的應屆畢業學生、待業轉職的青年朋友，設計多元實用的職場準備課程，也到知名企業參訪，至少帶領400人次的青年進企業觀摩，透過直接來到職場觀摩，請企業解答。

高雄市勞工局推出「職場任我行」活動，9月份開始陸續安排青年來到職場觀摩，知名的高雄展覽館、日月光半導體、承億酒店、卡訊電子、亞果遊艇、仲威文化創意、智冠科技等21家企業都在參訪之列，總計至少帶領400人次的青年進企業觀摩。

勞工局周登春局長表示，高雄市在疫後產業發展蓬勃，企業想要擴編營運，直接面臨的就是缺工問題，就有坊間人力銀行調查指出，來到疫後時期，包括餐飲、零售、批發、住宿服務、運動及旅遊等5大民生消費產業正面臨人力大缺口。他進一步指出，主計處今年7月求職求才統計，高雄市求供倍數來到1.92，也就是說每位找工作的民眾可以有近2個工作機會，青年朋友更有機會透過對產業的了解及自我志趣，把握此波「事求人」的就業好時機。

訓練就業中心主任楊茹憶提到，有企業透過職場觀摩積極找人才，「高雄展覽館(股)公司」專案總監林素琴廣邀學員投遞履歷，活動後就有畢業於文藻外語大學翻譯系的張同學投遞。林總監表示，疫後時期，公司更專注於數位化、高科技的場域功能，也需要更多元的人才加入，與公部門合作讓求職者有機會來到職場，消弭想像跟實際的落差，對公司徵才更有助益。

而面對照護人力荒，勞工局也安排參訪居家長照機構，今年23歲，就讀於義守大學醫務管理學系的郭同學表示自身對長照產業有興趣，他認為高齡化的就業有前景、工作樣態比較彈性，因此報名參加居家長照機構的參訪，實地了解職場環境及未來升遷管道，郭同學說，已經有同學在受訓，預計取得證照投入產業。

楊茹憶主任表示，缺工時期青年就業大利多，近期勞動部推出包括「初次尋職青年穩定就業計畫」鼓勵社會新鮮人勇敢進職場，還有「專案缺工就業獎勵」鼓勵民眾從事特定缺工行業。