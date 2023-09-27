2024總統大選，各政黨候選人的兩岸論述也是關注焦點之一，本報社論也針對「現狀是不是一國兩制？」向國民黨參選人侯友宜及民眾黨參選人柯文哲提問。對此議題，前立委蔡正元透露，前副總統連戰曾經向胡錦濤說，兩岸關係最好參考國際法的「邦聯」制度運作；九二共識就是嘗試建立這種邦聯關係，根本就不是一國兩制，侯友宜「反對一國兩制的九二共識」的說法是對的，兩岸現狀並不是一國兩制，而是像東、西德的「一國兩區」。

蔡正元今(27日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，「我們不是一國兩制，我們是一國兩區」，差別在於一國兩制有中央政府，一國兩區就是沒有跨台灣海峽的中央政府，一國兩區就是一個中國底下的兩個政府（台灣地區、大陸地區），互相承認對方是法律地位還沒有明朗化的區域政府。

蔡正元強調，區域政府不等於地方政府，上面沒有中央政府，但雙方同意在同一國裡面，這個架構就像是東、西德，互不認為對方是外國，也簽訂貨幣聯盟等許多類似於ECFA的條約。而東西德在統一之前，最開始也是劍拔弩張，但後期相處也還可以，能坐下來談共用貨幣等，兩岸現在的關係還比當時的東西德還好。

至於一國兩區，蔡正元解釋，中華民國、中華人民共和國就是台灣地區和大陸地區的「區政府的國號」，愛怎麼起就怎麼起，想改成大漢帝國也可以，只是兩個政府為自己取的國號，想標榜自己是正統；蔡也說，因為我們是一國兩區，所以需要九二共識，避免武力軍事上的衝突。

蔡正元透露，前副總統連戰曾私下向他說過一段話，連也同意他說出來：「連戰曾經跟中共前總書記胡錦濤講，兩岸關係最好參考國際法的『邦聯』制度來運作，兩方面上面沒有一個中央政府，但雙方是對等的邦聯關係，在國際法地位上，兩邊是平等的，希望大陸給我們一點國際空間，我們架構起來」。

蔡正元表示，九二共識就是嘗試要架構這種邦聯關係，我不屬於你、你不屬於我，把治權永久化，但不影響到「一個中國」的主權架構，連戰基本上是強調這一點，也就是一個中國，各自表述，邦聯是把一中法律化，現在是一國兩區，承認對岸是大陸當局，國號是中華人民共和國政府，不是國、而是政府的國號，沒有國家的意義，雙方用國際法來架構這個事情。

蔡正元也認同侯友宜「反對一國兩制的九二共識」的說法，因為九二共識根本就不是一國兩制，是因為蔡英文開始扭曲、國民黨也沒有去談這件事，但民進黨不要九二共識，又提不出替代方案，也不敢宣布獨立。

對於本報社論提出的「現狀是不是一國兩制？」蔡正元認為答案很清楚，「不是」，國際法、憲法都不是，兩岸之間是兩個區域，而兩個區域之間已經用九二共識架構出ECFA協議。