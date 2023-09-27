中天綜合台《小明星大跟班》明（28日）晚10點播出「想起來還在怕！最驚悚的媽媽經驗談」，主持人吳宗憲則覺得父母就算再累也不能對小孩沒耐心，不料被Sandy當場打臉：「你上次才承認說我Baby的時候賞過我巴掌，而且我是今年才知道，因為我們在聊天，他不小心說溜嘴。」

吳宗憲一聽急忙解釋：「是午睡的時候，她在旁邊一直弄我，我只是揮了一下，但我有趕快過去把她抱在懷裡，就沒事了。」但Sandy還是對此耿耿於懷：「沒關係，你就小心不要睡著。」《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點在中天綜合台播出。