南韓高人氣女星宋慧喬近期以新作品《黑暗榮耀》中的女主「文同珢」一角，斬獲多項大獎，精湛演技備受外界肯定。近期，喜迎出道27周年的她接受媒體訪問，吐露身為演員的心路歷程，更坦言：「對自己的演技感到很『膩』。」

宋慧喬憑藉著《黑暗榮耀》斬獲青龍系列大獎中的大賞獎，備受業界肯定。近期，她也接受韓媒們有關青龍獎的系列採訪，坦言：「在《黑暗榮耀》之後，我獲得了更為廣闊的工作視野。」提及自己之前雖然喜歡演戲，但到了某個時間點，因為沒有其他類型的作品拍攝，就連自己都厭倦了演戲，「我對我自己的演技、外表感到『膩了』，也感覺其他人看我的表演會覺得無趣。」

所幸，宋慧喬獲得了《黑暗榮耀》這個契機，「透過這部類型不同的作品，我的表情、對話的語氣都有了不同的改變，讓我能夠找回在演戲上的快樂，並開始期待能夠在不同類型的情況下看見自己全新的一面。」並透露自己對於不同題材的作品產生濃厚的興趣，「我想嘗試驚悚、恐怖等類型的作品，抑或是挑戰看看反派的角色。」透露自己近期正在觀看《王后傘下》、《壞媽媽》以及《車貞淑醫生》等電視劇，更甚之還被嚴正化的演技影響，「與她一起沉浸在悲傷的心情中而流淚。」

事實上，宋慧喬之所以能獲得成功，也與她「認真看待每一部作品」的工作態度有關，她提及：「我曾經經歷過成功，也面對過失敗，但不論如何，因為這是我的工作，所以我都會全力以赴，努力不讓對我有期待的人失望。」而面對人生的低谷，她樂觀表示：「內心可能會感到沮喪，但我不再害怕，因為我已學會接受，並不會因為失敗而絕望。」